Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı

Ordu Haberleri - Anadolu Ajansı,

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçenin farklı noktalarında belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 9 kişiyi yakaladı.



Adreslerde yapılan aramada, 1 kilo 680 gram kubar esrar ile 135 tabanca mermisi ele geçirildi.



Şüphelilerden 8'i emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı, 1 kişi ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



