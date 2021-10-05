Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı

Ordu Haberleri Anadolu Ajansı 05.10.2021 - 17:27
Ordu Haberleri - Anadolu Ajansı,
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçenin farklı noktalarında belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 9 kişiyi yakaladı.
Adreslerde yapılan aramada, 1 kilo 680 gram kubar esrar ile 135 tabanca mermisi ele geçirildi.
Şüphelilerden 8'i emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı, 1 kişi ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Ordu Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Ordu Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.