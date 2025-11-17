Ordu'da yaban domuzu denize girdi
17.11.2025 13:56
İHA
Ordu'nun Perşembe ilçesinde denize giren bir yaban domuzu görüldü.
Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, denizde ilerlemeye çalışan yaban domuzunu fark etti. Ormanlık alandan şehir merkezine inerek denize girdiği düşünülen yaban domuzu gören vatandaşlar, durumu şaşkınlıkla karşıladı.
