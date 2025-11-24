Ordu'daki örtü yangını kontrol altında
24.11.2025 15:04
AA
Ordu'nun Kumru ilçesinde dün başlayan örtü yangını kontrol altına alındı.
Kovancılı Mahallesi'nde fındık bahçesinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları ikinci gününde devam etti.
Yangın, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekiplerinin yer aldığı yaklaşık 60 personelin çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.
