Ordu'daki örtü yangını kontrol altında

Kovancılı Mahallesi'nde fındık bahçesinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları ikinci gününde devam etti.

