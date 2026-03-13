Ordu'daki uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı
13.03.2026 15:49
Ordu'da yürütülen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek adına yaptığı çalışmalara devam ediyor.
Ekipler, son bir haftada yaptıkları çalışmalarda 161 gram sentetik kannabinoid, 57 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 12 adet sentetik ecza, 1 gram esrar, 3 gram metamfetamin ve 1 gram kokain ele geçirdi.
Çalışmaların sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle ise 5 şüpheli gözaltına alındı. Adli merciye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi.
