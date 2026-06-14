Ordu'yu sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı

Ordu 'nun Ünye ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kaledere, Çınarlık, Fevzi Çakmak ve Saraçlı mahallelerinde yağışın etkisi yoğun şekilde hissedildi.

Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı, bazı iş yerleri ile binaların giriş katlarını su bastı.

İhbar üzerine bölgeye Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) ekipleri sevk edildi.

Ekipler, vidanjörlerle su tahliye çalışması yürüttü, vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışmalarını sürdürdü.

Ekiplerin sahadaki çalışmalarını inceleyen Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, yaşanan sorunların kısa sürede çözüme kavuşturulması için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.

Öte yandan sağanak Fatsa ve Altınordu ilçelerinde de etkili oldu.