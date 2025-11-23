Polisten kaçarken kaza yaptı

Polisin takibe aldığı otomobil, kavşakta yolcu otobüsüne çarptı. İhbarla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü S.K. ile yanındaki N.B., ambulanslarla Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

