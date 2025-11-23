Polisten kaçarken kaza yaptı
23.11.2025 15:45
DHA
Ordu'da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü, otobüse çarptı. Kazada iki kişi yaralandı.
Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı'nda trafik kazası meydana geldi.
Polis ekipleri, şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi. “Kasten yaralama” suçundan aranması bulunan otomobil sürücüsü S.K., polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
Polisin takibe aldığı otomobil, kavşakta yolcu otobüsüne çarptı. İhbarla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü S.K. ile yanındaki N.B., ambulanslarla Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
YASAL UYARI
ORDU Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ORDU Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.