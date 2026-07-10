Sadece 20 gün canlı kalıyor. Koparmanın cezası 699 bin lira

Ordu , 130'u endemik olmak üzere yaklaşık 700 kayıtlı bitki türüyle Türkiye 'nin önemli doğal zenginlikleri arasında yer alıyor. Özellikle yaz aylarında yaylalarda ve yüksek rakımlı bölgelerde açan yüzlerce farklı çiçek , kentin doğal güzelliğine ayrı bir renk katıyor.

Akkuş ilçesinin dağlık kesimlerinde haziran ve temmuz aylarında açan, yaklaşık 20 gün yaşayan ve ilk kez 1993 yılında tespit edilen Akkuş zambağı da bu endemik türler arasında öne çıkıyor.

KORUMA ALTINDA BULUNUYOR

Yaklaşık 5 yıl süren bilimsel çalışmaların ardından literatüre "Lilium akkusianum" adıyla kazandırılan bitki, yaklaşık bir buçuk metreye kadar ulaşan boyuyla dikkat çekiyor. Koruma altında bulunan endemik türü koparanlara ise 699 bin TL idari para cezası uygulanıyor.