Sadece 20 gün canlı kalıyor. Koparmanın cezası 699 bin lira
10.07.2026 10:17
Akkuş zambağı, dünyada yalnızca Ordu'nun Akkuş ilçesinde görülüyor.
Ordu'nun Akkuş ilçesinde yetişen ve dünyada yalnızca bu bölgede görülen endemik "Akkuş zambağı"nı koparmanın ağır idari para cezası bulunuyor.
Ordu, 130'u endemik olmak üzere yaklaşık 700 kayıtlı bitki türüyle Türkiye'nin önemli doğal zenginlikleri arasında yer alıyor. Özellikle yaz aylarında yaylalarda ve yüksek rakımlı bölgelerde açan yüzlerce farklı çiçek, kentin doğal güzelliğine ayrı bir renk katıyor.
Akkuş ilçesinin dağlık kesimlerinde haziran ve temmuz aylarında açan, yaklaşık 20 gün yaşayan ve ilk kez 1993 yılında tespit edilen Akkuş zambağı da bu endemik türler arasında öne çıkıyor.
KORUMA ALTINDA BULUNUYOR
Yaklaşık 5 yıl süren bilimsel çalışmaların ardından literatüre "Lilium akkusianum" adıyla kazandırılan bitki, yaklaşık bir buçuk metreye kadar ulaşan boyuyla dikkat çekiyor. Koruma altında bulunan endemik türü koparanlara ise 699 bin TL idari para cezası uygulanıyor.
Akkuş zambağı, haziran ve temmuz aylarında açıyor ve yaklaşık 20 gün yaşıyor.
“LÜTFEN ASLA KOPARMAYALIM”
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çiçeğin korunmasının önemine dikkat çekerek, "Akkuş zambağını koparmanın cezasının 699 bin TL olduğunu biliyor muydunuz? Kıymetli hemşehrilerim ve Akkuş'umuzu ziyaret eden misafirlerimizden ricam; endemik bir tür olduğu için koruma altında bulunan Akkuş zambağını hayranlıkla seyredelim, mis gibi kokusunu içimize çekelim ama lütfen asla koparmayalım. Bu eşsiz güzelliği gelecek nesillere birlikte taşıyalım. Argan Yaylamızın bu muhteşem güzelliğini görmek isteyen herkesi bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.
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