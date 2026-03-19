Sokak ortasında 10 kurşunla husumetlisini öldürdü

Olay, Ünye ilçesine bağlı Bayramca mahallesi Cemal Kutlu sokak üzerinde yaşandı.

Olayın taraflarından M.D., caddede bir marketin önünde duran ve öncesinden husumetli olduğu olayın diğer tarafı F.T. ile karşılaştı.

Aralarında çıkan tartışma sonucu M.D. yanında taşıdığı tabancayla F.T.'ye 10 el ateş açtı. Olayda ağır yaralanan F.T., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

YAKALANDI

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olayın ardından kaçan M.D.'yi yakalamak üzere çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde şüphelinin 3 tekerlekli aracı Fevzi Çakmak mahallesinde bulundu. Şüpheli ise akşam saatlerinde ekiplerin çalışmaları sonucu yakalandı.

"PİŞMAN DEĞİLİM"

Yakalanan cinayet şüphelisi, emniyettekiişlemlerinin ardından, Ünye Adliyesi'ne çıkarıldı. Hakim karşısına çıkan M.D., şu şekilde ifade verdi:

"Tesadüfen denk geldik, borç meselesini konuşmak istedim. Bana küfür edip kafa atmaya çalışınca ona ateş ettim. Bilincimi kaybettim, kaç tane sıktığımı hatırlamıyorum. Pişman değilim" dediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.