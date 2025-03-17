Temizlik için gitti ölü bulundu: Fındık bahçesindeki şüpheli ölüm (Ordu Haberleri)
Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir kişi, temizlik için gittiği fındık bahçesinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Kösebucağı Mahallesi'nde kendisine ait fındık bahçesine gitmek için evden çıkan Mehmet Varol'dan (52), haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
Bölgeye giden ekipler, Varol'u çöpler için yakılan ateşin içinde buldu.
Sağlık ekipleri, vücudunda kısmi yanıklar bulunan Varol'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Mehmet Varol'un cenazesi otopsi için Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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