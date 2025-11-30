Tünelde yaralanmalı trafik kazası

Ordu'da bir tünelde, minibüs, TIR’a arkadan çarptı. Kazada, iki kişi yaralandı.

Bir süre trafiğin kontrollü olarak sağlandığı yol, kazaya karışan minibüsün çekici ile kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Oktay Demiral’ın kullandığı minibüs , sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yabancı plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada, minibüs sürücüsü Oktay Demiral ve yanındaki Arif Demiral yaralandı.

