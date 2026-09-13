Uçurumdan düşüp can verdi
13.09.2026 13:17
Foto: Arşiv
Ordu'nun Gölköy ilçesinde dengesini kaybederek uçuruma düşen Döndü Yar, yaşamını yitirdi.
Gölköy ilçesine bağlı Ahmetli Mahallesi'nde acı bir olay yaşandı.
Evinin önündeki fındık harmanında çalışan Döndü Yar (62) dengesini kaybederek uçurumdan düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yar, kaldırıldığı Gölköy Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.
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