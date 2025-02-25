Yiyecek arayan vaşak güvenlik kamerasına yansıdı (Ordu Haberleri)
Ordu'da bir vaşak yiyecek ararken görüntülendi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Ordu'nun Akkuş ilçesinde, nesli tehlike altındaki vaşağın yiyecek aradığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Gökçebayır Mahallesi'nde, Akkuş Belediyesine ait Güneş Enerjisi Santrali'nin bulunduğu karlı bölgeye gelen vaşak, bir süre çevrede dolaştı.
Etrafta yiyecek arayan vaşak, santralin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, AA muhabirine, bölgede zaman zaman vaşak görüldüğüne yönelik vatandaşların beyanları olduğunu belirterek, "Bu kez santralin güvenlik kamerasına takıldı." dedi.
Ordu Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Ordu Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yerel Haber
- Türkiye
- Ordu