Yol kenarında Kur'an-ı Kerim sayfaları bulundu

Ordu'da 29 Kasım tarihinde Kur'an-ı Kerim sayfalarının yola atıldığı üzerine yapılan bir sosyal medya paylaşımıyla ekipler harekete geçti.

Ordu Valiliğinin yaptığı açıklamada, yapılan çevre araştırması ve kamera incelemelerinde sayfaların sayfalarının geri dönüşüm merkezine kağıt ve karton taşıyan bir araçtan sürücülerin dikkatsizliği nedeniyle yola savrulduğu tespit edildi.

Açıklamada olayla ilgili 2 şüphelinin yakalandığına dikkat çekilirken, şüphelilerin ifadesinde taşıma sırasında gerekli özeni göstermedikleri için olayın yaşandığını söyledikleri ifade edilirken, konuyla ilgili adli tahkikatın sürdüğü bildirildi.

Açıklamada sayfaların, olayın ardından yoldan geçen vatandaşlar tarafından toplandığı belirlendiği kaydedildi.