Yol kenarında Kur'an-ı Kerim sayfaları bulundu
30.11.2025 16:52
İHA
Ordu'da yol kenarında Kur'an-ı Kerim sayfaları bulundu. Yapılan araştırma sonucunda kağıdın uçtuğu araç tespit edildi ve 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Ordu'da 29 Kasım tarihinde Kur'an-ı Kerim sayfalarının yola atıldığı üzerine yapılan bir sosyal medya paylaşımıyla ekipler harekete geçti.
Ordu Valiliğinin yaptığı açıklamada, yapılan çevre araştırması ve kamera incelemelerinde sayfaların sayfalarının geri dönüşüm merkezine kağıt ve karton taşıyan bir araçtan sürücülerin dikkatsizliği nedeniyle yola savrulduğu tespit edildi.
Açıklamada olayla ilgili 2 şüphelinin yakalandığına dikkat çekilirken, şüphelilerin ifadesinde taşıma sırasında gerekli özeni göstermedikleri için olayın yaşandığını söyledikleri ifade edilirken, konuyla ilgili adli tahkikatın sürdüğü bildirildi.
Açıklamada sayfaların, olayın ardından yoldan geçen vatandaşlar tarafından toplandığı belirlendiği kaydedildi.
