Zeminde kayma oluşmuştu: Binanın yıkımı yapılıyor

09.11.2025 15:24
Ordu'da bir binada zemindeki kayma nedeniyle çatlaklar oluştu. Hasarlı binalardan birinin yıkımı yapılıyor.
Altınordu ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde 20 Ekim günü bitişik 5 ve 6 katlı 2 binada zemindeki kayma nedeniyle çatlaklar oluştu.
İhbar üzerine adrese sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları incelemelerin ardından toplam 14 daireli 2 bina, tedbir amaçlı tahliye edilerek, mühürlendi. Kayma ve çatlakların, binaların yanında bulunan inşaatta yapılan kazı ve temel çalışmasının etkili olabileceği değerlendirildi.
Yapılan incelemede 5 katlı binanın kontrollü olarak yıkılmasına karar verildi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından binanın yıkımı için çalışma başlatıldı.
Yıkım işleminin 3 gün içinde tamamlanması planlanıyor.
