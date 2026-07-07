Ordu'da aile katliamı. Üç kişi hayatını kaybetti

Ordu 'da Fatsa ilçesinde Mehmet ve Emine Gülen çifti ile oğulları Resul işletmeciliğini yaptıkları iş yerinde çalışırken, araçla M.G. geldi. Burada, iş yerinin önünde taraflar arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında M.G., elindeki silahla ağabeyi Mehmet Gülen ile yengesi ve yeğeninin vurdu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ÜÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık görevlilerinin kontrolünde Resul Gülen’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Emine ve Mehmet Gülen de sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldıkları Fatsa Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.