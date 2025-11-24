Ordu’da aranması bulunan 25 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalar neticesinde 112 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı.

Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 25 şahıs yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.