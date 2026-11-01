Ordu'da mantar toplarken ormanda kaybolan yaşlı adam bulundu
01.11.2026 16:29
Yaşlı adam kontrol amacıyla Akkuş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ordu'nun Akkuş ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan yaşlı adam, jandarma ve itfaiye ekiplerince bulundu.
Akkuş ilçesine bağlı Gökçebayır Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Karabay (65) sabah saatlerinde mantar toplamak amacıyla Höben mevkisindeki ormanlık alana gitti.
Yolunu kaybeden yaşlı adama ulaşamayan yakınları durumu jandarma ve Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgede arama başlatan ekipler Ahmet Karabay'a ormanlık alanda ulaştı.
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Karabay, kontrol amacıyla Akkuş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı adam kontrollerin ardından taburcu edildi.