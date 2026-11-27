Ordu'da sanayi sitesinde çıkan yangında 4 iş yeri zarar gördü
27.11.2026 12:55
Anadolu Ajansı
Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde sanayi sitesinde çıkan yangın 4 iş yerinde hasara yol açtı.
Fatsa Özel Sanayi Sitesi'nde İsa Uza'ya ait iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çevredeki iş yerlerine sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
Yangın nedeniyle 4 iş yerinde hasar meydana geldi.
Öte yandan, Fatsa Kaymakamı Mustafa Ünver Böke bölgede incelemede bulundu, bilgi aldı.