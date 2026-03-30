Ormanın hayaleti görüntülendi

Kırıkkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından ormanlık alanlara yerleştirilen fotokapanlara, "ormanın hayaleti" olarak bilinen vaşak ile kurt sürüsü yansıdı. IUCN kırmızı listesinde yer alan ve birinci derecede koruma altında bulunan vaşağın görüntülenmesi, doğada nadir yaşanan anlardan biri olarak kayda geçti.

İnsan hareketinden uzak noktalara kurulan fotokapanlar, yaban hayatının dikkat çeken anlarını kayıt altına aldı. Görüntülerde, sessiz ve temkinli adımlarla ilerleyen vaşak ile sürü halinde hareket eden kurtlar yer aldı.

Kulak uçlarındaki siyah püskülleri, kısa kuyruğu ve güçlü avcılık yeteneğiyle bilinen vaşak, doğada ender görüntülenen türler arasında bulunuyor.

Fotokapan kayıtları, türlerin takibi ve doğal yaşamın korunmasına yönelik çalışmalar açısından önem taşıyor.