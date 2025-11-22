Seyir halindeki TIR alev aldı

Adana-Gaziantep otoyolunda seyir halindeki TIR'da henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü TIR'ı emniyet şeridine çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

