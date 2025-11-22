Seyir halindeki TIR alev aldı
22.11.2025 11:33
DHA
Osmaniye'de Bahçe ilçesinde seyir halindeki TIR yandı.
Adana-Gaziantep otoyolunda seyir halindeki TIR'da henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü TIR'ı emniyet şeridine çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekipleri kısa sürede TIR'a müdahale etti. Olayda yararlanan olmazken maddi hasar meydana geldi.
