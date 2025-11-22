Seyir halindeki TIR alev aldı

22.11.2025 11:33

Seyir halindeki TIR alev aldı
DHA

DHA

Osmaniye'de Bahçe ilçesinde seyir halindeki TIR yandı.

Adana-Gaziantep otoyolunda seyir halindeki TIR'da henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü TIR'ı emniyet şeridine çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

 

İtfaiye ekipleri kısa sürede TIR'a müdahale etti. Olayda yararlanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

