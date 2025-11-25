Osmaniye'de kaybolan koyunlar drone ile bulundu
25.11.2025 15:14
İHA
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kaybolan koyunlar, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından drone yardımıyla kısa sürede bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü Bahçe Orman İşletme Müdürlüğü'ne başvuran Turan Tekin, 15 koyunun kaybolduğunu belirterek ekiplerden yardım istedi.
Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, arazinin geniş ve engebeli olması nedeniyle drone destekli arama çalışması başlattı. Havadan yapılan taramada kayıp koyunların ormanlık alanda farklı noktalara dağıldığı tespit edildi.
Drone görüntülerinin yönlendirmesiyle bölgeye ilerleyen ekipler, 15 koyunu sağ salim bularak topladı. Koyunlar, tutanakla sahibine teslim edilirken Turan Tekin, hızlı ve özverili çalışmalarından dolayı Orman İşletme ekiplerine teşekkür etti.
YASAL UYARI
DÜZIÇI Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. DÜZIÇI Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.