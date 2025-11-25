Osmaniye'de kaybolan koyunlar drone ile bulundu

Edinilen bilgiye göre, Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü Bahçe Orman İşletme Müdürlüğü'ne başvuran Turan Tekin, 15 koyunun kaybolduğunu belirterek ekiplerden yardım istedi.

Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, arazinin geniş ve engebeli olması nedeniyle drone destekli arama çalışması başlattı. Havadan yapılan taramada kayıp koyunların ormanlık alanda farklı noktalara dağıldığı tespit edildi.

Drone görüntülerinin yönlendirmesiyle bölgeye ilerleyen ekipler, 15 koyunu sağ salim bularak topladı. Koyunlar, tutanakla sahibine teslim edilirken Turan Tekin, hızlı ve özverili çalışmalarından dolayı Orman İşletme ekiplerine teşekkür etti.