Osmaniye'de El-Kaide operasyonu
30.06.2026 10:05
El-Kaide örgütüne mensup olduğu belirlenen kişi tutuklandı.
Osmaniye'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, terör örgütü El-Kaide ile bağlantılı olduğu belirlenen kişi, saklandığı köyde yakalandı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde jandarma ekipleri, 29 Haziran günü El-Kaide silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi.
Örgütle irtibatlı ve iltisaklı olduğu değerlendirilen C.Z., Kerimli köyünde saklandığı adrese yapılan baskında gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.
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