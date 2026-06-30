Osmaniye'de El-Kaide operasyonu

Osmaniye'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, terör örgütü El-Kaide ile bağlantılı olduğu belirlenen kişi, saklandığı köyde yakalandı.

Örgütle irtibatlı ve iltisaklı olduğu değerlendirilen C.Z., Kerimli köyünde saklandığı adrese yapılan baskında gözaltına alındı.

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