Osmaniye'de trafik kazası; 4 yaralı

Kazada sürücüler Lale D., Hasan Ö. ile Zeynep Ö. ile Poyraz Ö. yaralandı. Yaralılar sıkıştıkları otomobilden itfaiye ekiplerinin yardımı ile çıkarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaza Kadirli Sumbas karayolu Reşadiye kavşağında meydana geldi. Lale F. yönetimindeki 80 DA 324 plakalı otomobil ile Hasan Ö. yönetimindeki 80 AEC 273 plakalı otomobil çarpıştı.

