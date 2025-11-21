9 kaçak göçmen yakalandı sınır dışı edildi
21.11.2025 09:33
DHA
Osmaniye'de yasa dışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilen 9 Suriye uyruklu göçmenler yakalandı.
Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzensiz göçle ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında oluşturulan uygulama noktasında durdurulan araçta kimliksiz Suriye uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı. Araç sürücüleri Ömer E. ve yanındaki Ammar A. gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Her iki şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Aynı uygulama noktasında durdurulan otomobilde 4 Suriye uyruklu düzensiz göçmen tespit edildi. Araç sürücüsü Abit Ç. gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin arından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Yakalanan göçmenler için sınır dışı edilme işlemleri başladı.
