9 kaçak göçmen yakalandı sınır dışı edildi

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzensiz göçle ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında oluşturulan uygulama noktasında durdurulan araçta kimliksiz Suriye uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı. Araç sürücüleri Ömer E. ve yanındaki Ammar A. gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Her iki şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Aynı uygulama noktasında durdurulan otomobilde 4 Suriye uyruklu düzensiz göçmen tespit edildi. Araç sürücüsü Abit Ç. gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin arından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Yakalanan göçmenler için sınır dışı edilme işlemleri başladı.