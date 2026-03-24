9 milyar liralık yasa dışı bahis çetesi çökertildi. Altı şirkete ve 30 araca el konuldu
24.03.2026 08:27
Osmaniye'de yasa dışı bahis şüphelisi 18 kişinin mal varlığına el konuldu.
Osmaniye'de yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantısı tespit edilen 18 şüpheliye ait yaklaşık 1 milyar lira değerindeki altı şirkete, 30 araca ve 12 taşınmaza el konuldu.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, yasa dışı bahis ağına ilişkin yüksek tutarlı finansal hareketlilik tespit edildi.
Yapılan incelemelerde şebekenin toplam işlem hacminin 9,2 milyar TL olduğu belirlendi.
Soruşturma çerçevesinde, şüphelilere ait piyasa değeri yaklaşık 1 milyar TL olan altı şirkete, farklı marka ve modellerde 30 araca, arsa ve konut niteliğindeki 12 taşınmaza ve tüm finansal hesaplara el konuldu.
Öte yandan soruşturma kapsamında herhangi bir gözaltı işlemi yapılmadığı öğrenildi.
