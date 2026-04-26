Bahar geldi, kartpostallık fotoğraflar ortaya çıktı
26.04.2026 14:54
Amanos Dağları Kahramanmaraş'tan başlayıp Hatay'a kadar uzanıyor.
Amanos Dağları'nın Osmaniye sınırları içinde kalan bölümündeki Zorkun Yaylası, baharın gelişiyle yeşillendi.
Zorkun Yaylası, Amanosların Osmaniye sınırları içinde 1650 metre yükseklikte yer alıyor.
Mersin'in Namrun Yaylası, Adana'nın Tekir Yaylası ile birlikte Çukurova'nın en eski üç yaylasından biri olan Zorkun'da nüfus, yaz aylarında 80 bine kadar ulaşıyor.
Yayla ilkbaharın gelmesiyle yeşilin farklı tonlarına büründü.
