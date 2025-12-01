DAEŞ operasyonunda tutuklama

01.12.2025 09:58

DAEŞ operasyonunda tutuklama
Anadolu Ajansı

AA

Osmaniye'de düzenlenen DAEŞ operasyonundan Suriye uyruklu 3 zanlı tutuklandı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DAEŞ üyesi oldukları iddia edilen Suriye uyruklu 3 şüphelinin kentte bulunduğunu tespit etti.

 

İkametlerine düzenlenen operasyonla 3 zanlı yakalandı.

 

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram

YASAL UYARI

OSMANIYE Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. OSMANIYE Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.