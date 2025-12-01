DAEŞ operasyonunda tutuklama
01.12.2025 09:58
AA
Osmaniye'de düzenlenen DAEŞ operasyonundan Suriye uyruklu 3 zanlı tutuklandı.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DAEŞ üyesi oldukları iddia edilen Suriye uyruklu 3 şüphelinin kentte bulunduğunu tespit etti.
İkametlerine düzenlenen operasyonla 3 zanlı yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
