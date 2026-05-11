Derede kaybolan çocuktan acı haber
11.05.2026 15:32
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Osmaniye'de düştüğü Karaçay Deresi'nde kaybolan 9 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
Osmaniye'de ailesiyle dün çıktığı gezi sırasında dereye düşen Suriye uyruklu 9 yaşındaki Mendul Dirimo'dan acı haber geldi.
Çocuğa ulaşılması için yürütülen çalışmalarda, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, Osmaniye İtfaiyesi ve AFAD ekipleri görev aldı.
Dereyi inceleyen ekipler, çocuğun cansız bedenini buldu.
Sudan çıkarılan ceset, Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
