İşçiler balık istifi gibi servise dolduruldu

Osmaniye jandarma ekiplerinin trafik denetlemesi gerçekleştirdi. Denetim sırasında durdurulan 15 kişi kapasiteli minibüste yaklaşık 30 yolcu bulunduğu belirlendi.

Aşırı yolcu taşındığının tespit edilmesinin ardından sürücüye gerekli idari para cezası uygulanırken, araç da trafikten men edildi. Yolcular güvenli şekilde tahliye edilerek alternatif araçlarla taşındı.

Jandarma ekipleri aşırı yük kapasite aşımı gibi ihlallerin kazalara neden olduğunu bunun önüne geçebilmek için denetimlerin arttırılacağını vurguladı.