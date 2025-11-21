Öğretmenler Günü için hatıra ormanına 500 fidan dikildi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen fidan dikim törenine Vali Erdinç Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İlk fidanı dikerek can suyunu veren Vali Yılmaz, “Her şeyimiz, geleceğimiz, sevgili çocuklarımızın yetiştirilmesi için olağanüstü bir fedakârlıkla çalışan bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü sevgili çocuklarımızla birlikte kutluyoruz. Öğretmenlerimizin, hepimizin üzerinde çok büyük hakları var, onların hakkı ödenmez. Fidanlarımızın hayırlı olmasını diliyoruz“ şeklinde konuştu.