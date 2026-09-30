Osmaniye merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 49 tutuklama
30.09.2026 13:17
Şüphelilerin "sistem evi" olarak adlandırdıkları mekanlarda yasa dışı bahis faaliyetlerini yürüttükleri tespit edildi.
Osmaniye merkezli 13 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 62 şüpheliden 49’u tutuklandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 5 milyar TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.
Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki çalışma yürüttü. Bu kapsamda Osmaniye merkezli Mersin, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Antalya, Malatya, Balıkesir, Elazığ, Ankara, İstanbul, Tekirdağ ve Muş’ta belirlenen adreslere Özel Harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi, 62 şüpheli gözaltına alındı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre yapılan incelemelerde, şüphelilerin yasa dışı bahis faaliyetleri kapsamında, yaklaşık 5 milyar 972 milyon TL işlem hacmine ulaştığı tespit edildi. Şüphelilerin banka ve ödeme kuruluşlarındaki hesapları ile kripto para borsalarındaki hesaplarına el konuldu.
Şüphelilerin, yasa dışı bahis faaliyetlerini yürütmek amacıyla "sistem evi" olarak adlandırılan yerler oluşturduğu ve buralarda 24 saat vardiyalı şekilde çalıştıkları belirlendi.
KOD İSİMLERLE İLETİŞİM
Para transferlerinin anlık olarak deftere kaydedildiği, şüphelilerin birbirleriyle iletişimde “Pikachu”, “Ronaldo” ve “Escobar” gibi kod isimler kullandıkları tespit edildi.
Şüphelilerin, lüks araçlar kullandıkları ve havuzlu rezidanslar kiralayıp banka hesaplarını kullandıran kişilerin güvenini kazanmaya çalıştıkları belirlendi.
Maddi durumu iyi olmayan kişilere iş ve para kazanma vaadinde bulunarak banka hesaplarını belirli ücretler karşılığında kiraladıkları ve bu hesapları yasa dışı bahis sisteminde kullandıkları tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 62 şüpheliden 49'u tutuklanırken, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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