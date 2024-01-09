Osmaniye'de 2023'te 112'ye yapılan çağrıların yaklaşık yüzde 70'i asılsız çıktı

Merkezden yapılan açıklamada, çağrı merkezinin orman yangını, sel ve 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde önemli rol üstlendiği belirtildi.
Açıklamada, 2023'te 112 Acil Çağrı Merkezine gelen 787 bin 131 çağrıdan yüzde 69,91'inin asılsız çıktığı ifade edildi.
Çağrı merkezini gereksiz meşgul eden 2 kişiye 3 bin 750 lira para cezası uygulandığı belirtildi.
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