Osmaniye'de 9 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Haberler - Osmaniye Haberleri Anadolu Ajansı 13.12.2021 - 17:50
Osmaniye Haberleri - Anadolu Ajansı, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 9 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 9 öğrenci, kantinden yedikleri öğle yemeğinden sonra rahatsızlandı.
Öğrenciler, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine, gıda zehirlenmesi şüphesiyle ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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