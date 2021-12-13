Osmaniye'de 9 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı (Osmaniye Haberleri)

Osmaniye'de 9 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Haberler - Osmaniye Haberleri Anadolu Ajansı 13.12.2021 - 17:50

Osmaniye'de 9 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Haberleri - Anadolu Ajansı, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 9 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 9 öğrenci, kantinden yedikleri öğle yemeğinden sonra rahatsızlandı.

Öğrenciler, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine, gıda zehirlenmesi şüphesiyle ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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