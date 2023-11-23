Osmaniye'de aranan hükümlülere yönelik operasyonda 6 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan hükümlülerin yakalanması için operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda 1'i kadın 6 firari hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
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