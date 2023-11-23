Osmaniye'de aranan hükümlülere yönelik operasyonda 6 kişi yakalandı (Osmaniye Haberleri)

Osmaniye'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan 6 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Osmaniye'de aranan hükümlülere yönelik operasyonda 6 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan hükümlülerin yakalanması için operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda 1'i kadın 6 firari hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Yasal Bilgilendirme

Osmaniye Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Osmaniye Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

OSMANİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...