Osmaniye'de bal kabağından uyuşturucu çıktı

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, Bahçe ilçesi Osmaniye-Gaziantep Otoyolu Osmaniye istikametinde gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında şehirler arası bir yolcu otobüsü durduruldu.

Otobüste yapılan aramada, bagaj kısmında bulunan bir bal kabağının içerisine gizlenmiş halde 706 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak H.P. (19) isimli şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.P., çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' ile 'uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak ve satın almak' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.