Osmaniye'de DAEŞ operasyonu. 4 kişi tutuklandı

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DAEŞ’ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.

Geçmiş dönemlerde Suriye’de örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen şahıslara yönelik 1-2 Nisan tarihlerinde Osmaniye il merkezi ile Adana’nın Ceyhan ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan baskınlarda Suriye uyruklu M.H., M.H., B.H. ve M.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.