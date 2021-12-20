Osmaniye'de el işlemeli 25 bıçak çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı adli kontrolle salıverildi.

Osmaniye Haberleri - Anadolu Ajansı, Osmaniye'de bir iş yerinden 25 el işlemeli bıçak çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Kemal Satır Caddesi'nde bulunan Eshabil Avşar'a ait iş yerinden 25 el işlemeli bıçağı çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan A.Z'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen A.Z, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



OLAYIN GEÇMİŞİ



İş yeri sahibi Eshabil Avşar, önceki gün iş yerinden 25 el işlemeli bıçağın çalındığı gerekçesiyle polise başvurmuş, İYİ Parti Osmaniye Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olduğu belirlenen A.Z'nin 450 liraya süs eşyası bir tüfek aldığını, onun iş yerinden ayrılmasının ardından 25 el işlemeli bıçağın eksik olduğunu gördüklerini söylemişti.



Güvenlik kamerası görüntülerini incelediklerini aktaran Avşar, A.Z'nin bıçakları çalarak dışarıda bekleyen bir motosikletliye verdiğini beyan etmiş, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Avşar'ın şikayeti üzerine görüntüleri izleyerek A.Z'yi gözaltına almıştı.



Güvenlik güçleri, A.Z'nin satın aldığı süs tüfeği ile çaldığı öne sürülen el işlemeli bıçaklardan birini, dün kentte esnaf ziyaretleri yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e hediye ettiğini belirlemişti.



