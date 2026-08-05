Osmaniye'de fabrikada yangın. İki işçi hayatını kaybetti
05.08.2026 17:55
Osmaniye'de bir fabrikada çıkan yangında Ahmet Yıldırım ile bir işçi hayatını kaybetti.
Osmaniye'de bir fabrikada yaşanan patlama sonrası yangın çıktı. İki işçi hayatını kaybetti.
Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir demir-çelik fabrikasında, öğle saatlerinde işçilerin kaynak yaptığı sırada küçük çaplı patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı.
Çalışanların ihbarıyla adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Ekipler, işçilerden Ahmet Yıldırım ile Tajdin Togar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan bir işçi ise sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden işçilerin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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