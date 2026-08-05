Osmaniye'de fabrikada yangın. İki işçi hayatını kaybetti

Osmaniye'de bir fabrikada çıkan yangında Ahmet Yıldırım ile bir işçi hayatını kaybetti.

Ekipler, işçilerden Ahmet Yıldırım ile Tajdin Togar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan bir işçi ise sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden işçilerin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı.

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir demir-çelik fabrikasında, öğle saatlerinde işçilerin kaynak yaptığı sırada küçük çaplı patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı.

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