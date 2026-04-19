Osmaniye'de fırtına ahırın çatısını uçurdu

Düziçi ilçesi Gökçayır köyünde aniden bastıran sağanak ve beraberindeki şiddetli rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtınanın etkisiyle geçimini besicilikle sağlayan Hüsne İyin'e ait ahırın çatısı yerinden sökülerek savruldu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ahırda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Emek vererek kurdukları hayvancılık tesisinin zarar görmesiyle büyük mağduriyet yaşadıklarını ifade eden Hüsne İyin, "Fırtına nedeniyle ahır çatısı tamamen uçtu ve her şeyimiz zarar gördü. Hayvanlarımız dışarıda kaldı, çok zor durumdayız. Devlet büyüklerimizin bu zor günümüzde yanımızda olmasını ve mağduriyetimizin giderilmesini bekliyoruz" dedi.