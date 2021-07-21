Osmaniye'de kafası cam kavanoza sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

Osmaniye Haberleri Anadolu Ajansı 21.07.2021 - 10:47
Osmaniye Haberleri - Anadolu Ajansı, Osmaniye Belediyesi İtfaiye Dairesi Kademe Amirliği Bakım ve Onarım Atölyesi'nde çalışan işçiler, başını cam kavanoza sıkıştırmış kedi yavrusu buldu. İtfaiye ekipleri, kavanozu dikkatli şekilde kırarak kedi yavrusunu kurtardı. Su içirilip mama yedirilen kedi yavrusu, daha sonra salıverildi.
Osmaniye Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Osmaniye Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.