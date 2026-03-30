Osmaniye'de kağıt fabrikasında yangın
30.03.2026 23:31
Son Güncelleme: 31.03.2026 00:04
Osmaniye'de kağıt fabrikasında yangın çıktı.
Osmaniye'de bir kağıt fabrikasında yangın çıktı. Ekipler müdahale ediyor.
Osmaniye'de Dr. İhsan Göknal Mahallesi Kuzey Çevreyolu üzerinde bulunan kağıt fabrikasında henüz öğrenilemeyen nedenle yangın çıktı.
Fabrikada bulunan yanıcı maddelerin etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye çevre ilçeler ile organize sanayi bölgesinden itfaiye ekipleri ve orman işletmeye ait arozözler sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren söndürme çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
