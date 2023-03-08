Osmaniye'de konut satışı ve kiralarda fahiş fiyat artıran 5 şüpheli yakalandı

Osmaniye Haberleri - Anadolu Ajansı, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca, depremlerin ardından konut satışı ve kira bedellerinde artışlara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, bazı ilan sitelerinde fahiş fiyat artışları tespit edildi.



Yapılan çalışma sonucu, konut satışı ve kiralamada fahiş fiyat artırdığı anlaşılan aralarında ev sahipleri ve emlakçıların da olduğu 5 şüpheli yakalandı.



Gözaltına alınan zanlıların işlemleri sürüyor.







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