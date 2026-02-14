Osmaniye'de market küle döndü

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Osmaniye 'de bir markette yangın çıktı.

YASAL UYARI

OSMANIYE Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. OSMANIYE Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.