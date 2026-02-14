Osmaniye'de market küle döndü
14.02.2026 08:58
Osmaniye'de bir markette çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Osmaniye'de bir markette yangın çıktı.
Yangın, Şirinevler Mahallesi Hamza Karakurt Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi.
Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.
Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar oluştu. Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.
