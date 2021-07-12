Osmaniye'de otomobil ticari araca çarptı: 7 yaralı

Osmaniye Haberleri İHA 12.07.2021 - 06:26
Osmaniye Haberleri - İHA, Alınan bilgiye göre, Karaçay Mahallesi Karacalar Köprüsü'nde, Zorkun Yaylası istikametinden kent merkezine giden, sürücüleri belirlenemeyen 01 ABT 747 plakalı otomobil aynı yönde seyreden 34 DYJ 100 plakalı ticari araca arkadan çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Osmaniye Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Osmaniye Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.