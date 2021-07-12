Osmaniye'de otomobil ticari araca çarptı: 7 yaralı (Osmaniye Haberleri)

Osmaniye'de meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Osmaniye Haberleri İHA 12.07.2021 - 06:26

Osmaniye'de otomobil ticari araca çarptı: 7 yaralı

Osmaniye Haberleri - İHA, Alınan bilgiye göre, Karaçay Mahallesi Karacalar Köprüsü'nde, Zorkun Yaylası istikametinden kent merkezine giden, sürücüleri belirlenemeyen 01 ABT 747 plakalı otomobil aynı yönde seyreden 34 DYJ 100 plakalı ticari araca arkadan çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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