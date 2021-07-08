Osmaniye'de otomobilin stepnesine gizlenmiş 4 kilo 300 gram esrar ele geçirildi

Osmaniye Haberleri Anadolu Ajansı 08.07.2021 - 16:38
Osmaniye Haberleri - Anadolu Ajansı, Osmaniye'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğu ileri sürülen G.A'nın kullandığı otomobili durdurup aradı.
Otomobilde, stepneye gizlenmiş 4 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.
Ekipler sürücü G.A'yı gözaltına alındı.
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