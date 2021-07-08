Osmaniye'de otomobilin stepnesine gizlenmiş 4 kilo 300 gram esrar ele geçirildi (Osmaniye Haberleri)

Osmaniye'de, stepneye gizlenmiş 4 kilo 300 gram esrar ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

Osmaniye Haberleri Anadolu Ajansı 08.07.2021 - 16:38

Osmaniye'de otomobilin stepnesine gizlenmiş 4 kilo 300 gram esrar ele geçirildi

Osmaniye Haberleri - Anadolu Ajansı, Osmaniye'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğu ileri sürülen G.A'nın kullandığı otomobili durdurup aradı.

Otomobilde, stepneye gizlenmiş 4 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.

Ekipler sürücü G.A'yı gözaltına alındı.

Yasal Bilgilendirme

Osmaniye Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Osmaniye Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

SON DAKİKA OSMANİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...