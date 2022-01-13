Osmaniye'de otomobille polisten kaçmaya çalışan 2 uyuşturucu zanlısı tutuklandı.

Haberler - Osmaniye Haberleri Anadolu Ajansı 13.01.2022 - 11:04
Osmaniye Haberleri - Anadolu Ajansı, Osmaniye'de polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobille kaçmaya çalışan 2 uyuşturucu zanlısı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezine uyuşturucu getirileceği bilgisini aldı.
İçerisinde S.T. ve S.Z.Ü'nün bulunduğu otomobili takibe alan ekipler, şüphelilere "dur" ihtarında bulundu.
Otomobille kaçan zanlılar, kovalamaca sonucu Ahmet Yesevi Mahallesi'nde yakalandı.
Şüphelilerin kaçarken araçtan yola attıkları poşette bir miktar esrar ve eroin bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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