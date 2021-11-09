Osmaniye'de şarampole devrilen kamyondaki 3 kişi yaralandı

Osmaniye Haberleri - Anadolu Ajansı, Söğütlüdere köyü Kaleler mevkisinde Halit Gökçe yönetimindeki 06 HK 879 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 30 metrelik şarampole yuvarlanarak Mukadder Hatunoğlu’na ait evin yakınlarında durabildi.



Araçta sıkışan sürücü Gökçe ve yanında bulunan Ali Ablak ile Hasan El, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.



112 Acil Servis ekipleri tarafından ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Gökçe’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.