Osmaniye'de sele kapılan araçta 2 kişi hayatını kaybetti

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağışın ardından Savrun Çayı ve Bülbül Deresi taşarken, su baskınları ilçede hayatı olumsuz etkiledi.

Taşkın sırasında sele kapılan bir araçtan haber alınamaması üzerine ekipler bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu araca ulaşan ekipler, araç içerisinde bulunan iki vatandaşın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadirli Belediye Başkanı Mert Olcar yaptığı açıklamada, "Sele kapılan araca ulaştık. Araç içerisinde bulunan 2 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik" ifadelerini kullandı.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Araçta bulunan bulunarak hayatını kaybeden vatandaşların kimliklerinin Fatih Anbarcıoğlu ile Hüseyin Kul olduğu öğrenildi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Öte yandan, taşkınların etkili olduğu bölgeye çevre illerden çok sayıda arama kurtarma ve destek ekibi sevk edildi. Belediye ve ilgili kurum ekipleriyle birlikte çalışmaların aralıksız sürdüğü, mahsur kalan vatandaşların tahliyesi ve su tahliye çalışmalarının devam ettiği bildirildi.