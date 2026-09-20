Osmaniye'de tartıştığı oğlunu öldüren baba, gelini ve torununu yaraladı
20.09.2026 17:42
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Osmaniye'de oğlunu öldürdüğü, gelini ve torununu yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde tahrayla saldırdığı oğlunu öldürüp gelini ve torununu yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Mehmetli beldesi Yeni Mahalle'deki evde dün Aydın T'nin (41) yaşamını yitirdiği olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan baba Fevzi T'nin (66) işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Saldırıda yaralanan Mehtap T. (37) ve kızı A.T. (14) ise Kadirli Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Evde çıkan tartışmada Fevzi T'nin tahrayla saldırdığı oğlu Aydın T. hayatını kaybetmiş, gelini Mehtap T. ve torunu A.T. yaralanmıştı. Yaralılar hastaneye kaldırılmış, Fevzi T. ise gözaltına alınmıştı.
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