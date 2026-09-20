Osmaniye'de tartıştığı oğlunu öldüren baba, gelini ve torununu yaraladı

Evde çıkan tartışmada Fevzi T'nin tahrayla saldırdığı oğlu Aydın T. hayatını kaybetmiş, gelini Mehtap T. ve torunu A.T. yaralanmıştı. Yaralılar hastaneye kaldırılmış, Fevzi T. ise gözaltına alınmıştı.

Saldırıda yaralanan Mehtap T. (37) ve kızı A.T. (14) ise Kadirli Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

YASAL UYARI

OSMANIYE Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. OSMANIYE Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.