Osmaniye'de tedavisi tamamlanan kartal doğaya bırakıldı

Haberler - Osmaniye Haberleri Anadolu Ajansı 13.11.2021 - 16:55
Osmaniye Haberleri - Anadolu Ajansı, Tehçi köyünde 8 Kasım'da yaralı kartal olduğu ihbarı üzerine yetkililer harekete geçti.
Kanadından yaralandığı belirlenen kartal, Yaban Hayvanı Acil Müdahale ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı.
Merkezdeki 5 günlük tedavinin ardından kartal doğaya bırakıldı.
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